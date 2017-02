Williams é a primeira equipe a revelar detalhes do carro para a temporada 2017 da Fórmula-1

A Williams tornou-se a primeira equipe da Fórmula-1 a divulgar imagens do seu carro para a temporada 2017, o FW40, nomeado em homenagem ao 40º aniversário da equipe.

De surpresa, a escuderia inglesa apresentou o modelo que será usada por Felipe Massa por meio de seu site oficial, no qual mostrou duas fotos e um vídeo de39 segundos de duração.

In case you missed it take a look at our 2017 challenger, the #FW40, which will be officially released on February 25th! #Williams40 pic.twitter.com/NRs0AUnJal