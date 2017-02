Zidane confirma Bale, mas deve poupar Casemiro contra o Las Palmas

Futebol

Nesta quarta-feira, Real Madrid volta a entrar em campo pelo Campeonato Espanhol. A equipe enfrenta o Las Palmas, às 17h30min, no Santiago Bernebéu. Para o duelo, o técnico Zinedine Zidane irá poupar o brasileiro Casemiro visando o resto da temporada, e poderá contar com Gareth Bale.

O atacante galês chegou a preocupar após sentir o tornozelo no final da partida contra o Villarreal, quando os madrilenhos venceram por 3 a 2 no último domingo.



O lateral Danilo também voltou a treinar. Ele tem sido desfalque para Zidane desde uma lesão na partida contra o Osasua, no último dia 11. No entanto, ele segue sem ser relacionado.



VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS: Keylor Navas, Casilla e Yáñez.

DEFENSORES: Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho e Marcelo.

MEIO-CAMPISTAS: Kroos, James, Kovacic, Modric, Asensio e Isco.

ATACANTES: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Morata.



