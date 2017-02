Zidane pede cautela para o jogo de volta entre Real e Napoli

Não está decidido?

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, comemorou a vitória de 3 a 1 de sua equipe sobre o Napoli no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Lamentou o gol sofrido logo no começo da partida, mas ressaltou a dedicação dos jogadores para virar o placar.

– É uma pena ter jogado tão bem como jogamos nos primeiros minutos, com intensidade, e sofrer um gol, é muito irritante. Em seguida marcamos e isso nos recolocou na partida. Acredito que foi um resultado lógico – analisou.

Sobre o confronto da volta, o treinador pediu cautela apesar da boa vitória:

– Ainda temos que jogar lá, eles vão complicar nossa vida. Gostaria de não ter sofrido gol, foi um bom resultado, mas não foi decisivo.

