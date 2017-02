Zidane: "Real Madrid sempre vai ser favorito na Champions"

Confiança no taco

Técnico francês não revelou time para o jogo desta quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu Foto: GERARD JULIEN / AFP

O técnico francês Zinedine Zidane afirmou, nesta terça-feira, que o Real Madrid vai ser sempre favorito para a Liga dos Campeões por sua história, mas para vencer o torneio precisa lutar.

— O Real é favorito sempre. Mas o escudo não te dá garantia de nada, é preciso jogar bem e lutar — disse Zidane antes do jogo pelas oitavas de final da competição contra o Napoli, na quarta-feira.

Ao lado do meia croata Modric, o técnico da equipe espanhola falou a jornalistas em entrevista coletiva em Madri.

— Vamos sofrer, certamente. Mas é uma questão de concentração, de eles conseguirem o mínimo possível. É um time que tem jogadores muito bons, com muita intensidade e mobilidade. São rápidos e tecnicamente muito bons. Mas nós também temos força para fazer dano a eles — acrescentou Zidane, sem revelar o time que vai começar a partida.

O francês admitiu que o galês Gareth Bale "está bem, fisicamente recuperado e sem dores", depois de três meses fora dos gramados por uma lesão no tornozelo. O atacante voltou a treinar com o time no domingo.

— Vamos ver se entra na relação ou não. Talvez seja nesse fim de semana — revelou o francês.

Zidane insistiu que o jogo de quarta-feira "o importante é não sofrer gols":

— Quero continuar fazer o que estamos fazendo, precisamos estar concentrados no que vamos fazer.

