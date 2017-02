Zidane valoriza James Rodríguez antes do jogo contra Valencia

O ressurgimento do 10

O técnico francês Zinedine Zidane voltou a mostrar apoio ao colombiano James Rodríguez, nesta terça-feira, e garantiu que valoriza o que o meia está fazendo em campo para continuar jogando no líder do Campeonato Espanhol.



–Quando entra, joga bem. Fez gol contra o Sevilla e jogou muito bem no outro dia. Pode passar, pode cruzar e pode fazer os companheiros jogarem – afirmou Zidane antes da partida adiada pela 16ª rodada da Liga, contra o Valencia.

O francês elogiou a atuação do colombiano contra o Napoli, na vitória por 3 a 1 pelo jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões.

– Estou feliz com ele e com a decisão dele de continuar na equipe e não sair em janeiro – acrescentou o treinador. Depois do Mundial de Clubes, James indicou que gostaria de mudar de clube, mas agora parece ter mudado de ideia. Zidane destacou a importância do jogo desta quarta-feira, contra o Valencia, para disparar na liga espanhola.

– Sodemos ampliar nossa vantagem. Sabemos a importância do jogo para o resto do campeonato – acrescentou.

Uma vitória dos merengues em Mestalla colocará o Real a quatro pontos do vice líder Barcelona e a seis do Sevilla.