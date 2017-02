Zimmermann exalta vitória na Primeira Liga: "É muito difícil estar entre os grandes"

Primeira do ano

Rogério Zimmermann aprovou primeira vitória do Brasil na temporada

Apesar de ter usado uma escalação alternativa na vitória do Brasil-Pel sobre o Criciúma pela Primeira Liga, o técnico Rogério Zimmermann ressaltou a importância da participação do time pelotense na competição. Para o treinador, a exposição do clube é um fator determinante.

— Esse jogo importava também por ser uma competição nacional. Se você consegue se classificar para a próxima fase, pode enfrentar Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro. O que mudou no Brasil nesses últimos anos foi que começou a se trazer para a cidade de Pelotas, para o Bento Freitas, grandes jogos. O Brasil vai jogar contra o Fluminense. É muito difícil estar entre os grandes. Temos que valorizar muito — analisou.



A vitória sobre os catarinenses por 2 a 1 ocorreu em um jogo em que os dois times não usaram força máxima. Mesmo assim, Zimmermann disse que ficou satisfeito com o rendimento da equipe.

— Foi um bom espetáculo, o Criciúma tem bons jogadores. Nosso torcedor deu show. Saio muito satisfeito — destacou.



Brasil-Pel e Fluminense estão com campanhas idênticas nas duas primeiras rodadas. Quem vencer o confronto direto no dia 1° de março se garante nas quartas de final.

Em caso de empate, o classificado será definido pelo número de cartões vermelhos. Por enquanto, a vantagem é do Fluminense, que não teve nenhum expulso — Eduardo Martini foi expulso pelo Brasil-Pel na partida contra o Inter. O Fluminense também tem vantagem, até agora, no número de cartões amarelos — recebeu quatro, contra sete de jogadores xavantes.

Antes de decidir a vaga na Primeira Liga, o Brasil-Pel tenta sair de uma situação desconfortável no Gauchão. Com apenas um ponto em três jogos, o time está em 11° lugar, na zona de rebaixamento. Na sexta, às 21h30min, recebe o lanterna Ypiranga no Bento Freitas.