Zumbi Coreano, Hill e dois brasileiros faturam prêmios após o UFC Houston 

Foram mais de três anos afastado das lutas devido ao serviço militar prestado na Coreia do Sul. Mas nem isso teve influência no retorno de Chan Sung Jung ao octógono mais famoso do mundo. Na luta principal do UFC Houston, ocorrido neste sábado, o Zumbi Coreano atropelou Denis Bermudez com um nocaute no primeiro round.



Após o UFC Houston, que aconteceu neste sábado, a maior organização de MMA do mundo premiou quatro lutadores que entraram em ação no evento. Entre eles, Chan Sung Jung.

Junto ao Zumbi Coreano, Jessica Andrade, Angela Hill e Marcel Fortuna levaram para casa o prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 155 mil) cada um.

Jessica Andrade e Angela Hill foram premiadas pela "Luta da noite". A brasileira e a americana travaram um duelo empolgante de três rounds no card principal do show. A luta foi vencida por Jessica na decisão dos juízes.



Chan Sung Jung e Marcel Fortuna levaram o bônus pelas "performances da noite". O coreano e o brasileiro nocautearam Denis Bermudez e Anthony Hamilton, respectivamente. Ambos conquistaram as vitórias no primeiro round do confronto.



Confira os resultados do UFC Houston

Chan Sung Jung nocauteou Dennis Bermudez no primeiro round

Felice Herrig venceu Alexa Grasso na decisão dos juízes

James Vick finalizou Abel Trujillo no terceiro round

Volkan Oezdemir venceu Ovince St. Preux na decisão dos juízes

Marcel Fortuna nocauteou Anthony Hamilton no primeiro round

Jéssica Bate-Estaca venceu Angela Hill na decisão dos juízes



Card preliminar

Curtis Blaydes nocauteou Adam Milstead no segundo round

Chas Skelly finalizou Chris Gruetzemacher no segundo round

Ricardo Carcacinha venceu Michinori Tanaka na decisão dos juízes

Tecia Torres venceu Bec Rawlings na decisão dos juízes

Niko Price nocauteou Alex Morono no segundo round

Khalil Rountree nocauteou Daniel Jolly no primeiro round



