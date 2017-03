Abel celebra Fla-Flu completo, mas diz que torcida única "seria educativo"

Polêmica

A diretoria do Fluminense celebrou a decisão tomada nesta sexta-feira pelo desembargador Clóvis Farias Matos, que derrubou a liminar que determinava clássicos no Rio de Janeiro com apenas uma torcida. Abel Braga não fugiu do assunto durante coletiva e levantou vários questionamentos sobre a final da Taça Guanabara. O adversário será o Flamengo, domingo, no Nilton Santos.

— Seria diferente (atuar com apenas uma torcida). Mas a liminar que foi derrubada eu não sou contra. É um ato educativo, só não compactuo com o estádio de portões fechados. Quando sai confusão fora do estádio todos os canais ficam em cima disso. Tem torcedor do Fluminense (Pedro Scudieri) internado até hoje, o do Botafogo morreu (Diego Silva) — disse, antes de completar:

— Eu acho que tinha que continuar (torcida única), mas é maravilhoso ter as duas torcidas. É o espetáculo completo. A torcida rival quando te vaia é um incentivo também.São tantos problemas (de violência), que não tem como ficar contra. Temos que aprender a respeitar todos — comentou o treinador do Flu.

A discussão sobre a presença das torcidas de Flamengo e Fluminense na final da Taça Guanabara tomou conta da semana que antecedeu o clássico carioca. Abel Braga soube da determinação das duas torcidas no Nilton Santos durante o treino no CT Pedro Antonio e lamentou o momento do futebol carioca.

— Já se falou muito disso e pouco da partida. Pouco foi falado dos times, dos atletas, os personagens do jogo. Que bom que foi resolvido. Vamos pensar no jogo agora — comentou Abel Braga, antes de questionar a escolha do estádio:

— Como que pode não ser no Maracanã, e o Flamengo vai jogar lá na quarta (pela Libertadores contra o San Lorenzo)? Quem não deixou? Pode me dizer? É estranho. O Fluminense está ficando parceiro de muita gente — finalizou.