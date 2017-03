Ainda incompleta, Seleção treina no CT do Corinthians para jogo contra o Uruguai

Futebol

A Seleção Brasileira fez nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava, do Corinthians, a primeira atividade de olho nos dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2018, na Rússia. Com o grupo ainda incompleto, o técnico Tite comandou um treino de preparação para o duelo contra o Uruguai na próxima quinta-feira em Montevidéu. O Brasil ainda joga na terça, dia 28, contra o Paraguai, na Arena Corinthians.

Leia mais:

Pedro Ernesto: o fracasso da Dupla Gre-Nal no Campeonato Gaúcho

Bauza espera por Dybala para montar o time que pega o Chile

Destaque do Caxias no Gauchão, volante Elyeser vai disputar a Série B pelo Goiás após o Estadual



Tite teve 14 jogadores à disposição nesta segunda, sendo que alguns trabalharam apenas parcialmente. Os selecionáveis que estiveram no CT do Corinthians foram: os goleiros Ederson e Weverton, os laterais Fagner, Filipe Luis e Marcelo; os zagueiros Gil e Miranda; os volantes Casemiro e Paulinho; os meias Diego e Renato Augusto e os atacantes Willian, Dudu e Diego Souza.



O goleiro Alisson, o lateral Dani Alves, os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, o volante Fernandinho, o meia Phillipe Coutinho e os atacantes Neymar e Roberto Firmino se integram à Seleção apenas nesta terça-feira, em treino no CT da Barra Funda, do São Paulo. Por isso, seis jogadores da base do Corinthians foram chamados para completar a atividade.



Com o grupo incompleto, Tite comandou uma atividade mais moderada, com trabalho de dois toques e depois mais intenso em campo reduzido. A parte mais importante do treino foi quando ele posicionou ataque contra defesa em um gol só. No time de ataque, enquanto Diego, Paulinho e Renato Augusto eram responsáveis pela articulação das jogadas, Diego Souza ficava infiltrado na área entre os zagueiros. Renato Augusto foi destaque com bons passes e um belo gol de fora da área.



Depois do treino, Diego Souza ainda treinou cobranças de pênaltis nos goleiros Weverton e Ederson. Em seguida, teve uma conversa de poucos minutos ao pé da orelha com Tite. Vale lembrar que, em tese, ele foi convocado para a posição de de Gabriel Jesus, machucado. A tendência, no entanto, é que jogue Roberto Firmino, com Diego Souza ficando como opção.



As atividades do Brasil devem se intensificar nesta terça com o grupo completo. A Seleção viajará para o Uruguai à noite, depois do treinamento no CT do São Paulo. Os comandados de Tite ainda fazem o trabalho de reconhecimento do gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu.



A Seleção lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 27 pontos, quatro a mais do que o Uruguai, vice-colocado. Nas contas da comissão técnica, uma nova vitória deve assegurar o Brasil no Mundial da Rússia.

*LANCEPRESS