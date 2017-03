"Ainda tenho pesadelos", diz sobrevivente da tragédia aérea da Chapecoense

Traumas

Um dos seis sobreviventes da tragédia aérea envolvendo o a delegação da Chapecoense, na madrugada de 29 de novembro do ano passado, a comissária de bordo Ximena Suárez falou, ao programa Fantástico, da Rede Globo, sobre o acidente que vitimou 71 pessoas, entre dirigentes, tripulantes e jornalistas.

— O capitão já tinha dado a ordem para apertarmos o cinto de segurança, mas não deu nenhum aviso de emergência. As luzes se apagaram e veio o impacto, em segundos — lembra a sobrevivente em entrevista exibida na noite deste domingo.

Ximena ficou 21 internada e, desde que recebeu alta, tem dificuldades para dormir.

— Tenho muitos pesadelos, só durmo com remédios. Acordo de madrugada — diz a comissária, que passou por seis cirurgias e ainda precisa fazer uma operação no nariz e outra no tornozelo. Ela tem também uma luxação na coluna e usa um colete para dormir.

Além disso, ela teve estresse pós-traumático diagnosticado, mas disse não ter condições de arcar com o tratamento psiquiátrico e nem com as sessões diárias de fisioterapia. Por isso criou uma página internet para receber doações. Ela também está processando a empresa aérea Lamia, assim como o Ministério Público da Bolívia.

*ZH Esportes