Andy Murray cai para qualifier na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells

Zebra nos EUA

Indian Wells teve sua primeira grande zebra na madrugada deste domingo. Na segunda rodada do Masters 1000, o britânico Andy Murray, número do mundo, perdeu de forma surpreendente para o qualifier canadense Vasek Pospisil (129º), por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 7/6(5), em 1h50min de partida.

No retrospecto entre os tenistas, Murray havia levado a melhor em todas as quatro vezes que enfrentou Pospisil, sem perder nenhum set. Na próxima rodada, o atual número 129 do mundo, terá pela frente o sérvio Dusan Lajovic, que vem de vitória sobre o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 1.



Vasek Pospisil comemora após derrotar o número um do mundo Foto: Clive Brunskill / Getty Images/AFP

O JOGO



Pospisil abriu a partida com um ritmo muito defensivo, o que permitiu que o número 1 do mundo aplicasse seu jogo e rapidamente abrisse 4/0. No entanto, em determinado momento, o canadense mudou sua postura e adotou um estilo mais agressivo de jogo. A mudança lhe rendeu o elemento surpresa e 6 games seguidos, além da vitória no primeiro set por 6/4.



Com 2/0 no segundo set, Murray lutou o máximo que pôde e ainda conseguiu forçar a definição da parcial no tie-break, onde Pospisil foi impecável, levando o britânico ao limite. Murray ainda salvou três match-points, mas não conseguiu evitar a derrota por 7-5.



*LANCEPRESS