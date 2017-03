Ansioso, goleiro Jefferson aguarda exame decisivo no próximo mês

Retorno

Enquanto Gatito Fernández faz defesas difíceis a cada jogo e ganha moral com o torcedor do Botafogo, outro goleiro está louco para voltar e ocupar o lugar de dono da meta alvinegra. É Jefferson, que está nos últimos meses de recuperação após cirurgia no tendão do tríceps do braço esquerdo.



Capitão do Botafogo quando se machucou, o goleiro esteve no Nilton Santos para acompanhar o clássico contra o Vasco e falou sobre seu processo de recuperação. O goleiro tem feito trabalhos físicos no gramado, mas um exame tratado como decisivo será feito no próximo mês.



Leia mais

Pai de Cavani revela aposta inusitada com o filho na infância

Neymar elogia equilíbrio do Inglês e não descarta futuro no Reino Unido

Eurico Miranda anuncia Milton Mendes como novo técnico do Vasco



— Estou bem, a caminhada está sendo boa. O prazo é aquele que o doutor passou. Em maio acho que já estaremos treinando com bola. Mês que vem vamos fazer uma outra avaliação com o doutor Márcio (Schiefer) para que eu seja liberado para treinar com bola — avisou o goleiro, que não esconde a ansiedade para voltar aos gramados, definitivamente:



— Agora começa a ansiedade. Falta pouco. Estou com o grupo no campo fazendo alguns trabalhos de preparação física, mas é agora que temos que manter a tranquilidade para não exagerar e acontecer algo pior. Temos que ter cautela.



Ao menos, Jefferson está tranquilo com o desempenho do time, especialmente no gol.



— Estamos bem servidos — resumiu.



Jefferson vai completar um ano longe dos gramados. Ele lesionou o tríceps em maio do ano passado, passou por uma primeira cirurgia, mas voltou a sentir o problema. Depois do novo procedimento, o otimismo é total para que o goleiro volte a brilhar com a estrela solitária no peito.



LANCEPRESS!