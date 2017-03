Ansioso para garantir Brasil na Copa, Tite ignora ranking da Fifa: "Nem aí"

Prioridades

A Seleção Brasileira pode voltar à liderança do ranking da Fifa depois de sete anos e sabe o que o técnico Tite tem a dizer sobre o assunto?



— Não estou nem aí!



Nesta quarta-feira, véspera do duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, o técnico afirmou estar ansioso para garantir classificação para a Copa do Mundo de 2018 e ignorou marcas e recordes.

Leia mais:

Treino da Seleção confirma Firmino no lugar de Gabriel Jesus

Reserva na Roma e titular na Seleção, Alisson pode repetir o ídolo Taffarel na Copa de 1994

Eliminatórias sul-americanas têm rodada decisiva nesta quinta-feira



Nas contas do comandante canarinho, um empate em Montevidéu confirmará o Brasil no Mundial da Rússia. Ele se baseia nas últimas quatro edições das Eliminatórias, quando os quintos colocados nunca fizeram mais de 27 pontos - a mesma pontuação da Seleção atualmente.



— O que eu quero é uma equipe forte, uma individualidade forte e que o jogo seja bom. Desses dados todos, o que eu menos levo em consideração é ser líder do ranking. Não estou nem aí para isso daí. Quero preparar a equipe para jogar bem, torço para que o Tabárez consiga o mesmo. Quem for melhor, vai vencer — declarou, em entrevista coletiva.



Tite também minimizou o a chance de ultrapassar a marca de sete vitórias consecutivas, superando João Saldanha, treinador que em 1969 obteve seis triunfos seguidos.



Na entrevista, o treinador confirmou a escalação de Roberto Firmino no ataque, na vaga de Gabriel Jesus. Questionado se o empate no Uruguai seria bom resultado, ele opinou:



— Antes é desempenho. Sei que o resultado determina, minha filha com dois anos aprendeu que tinha que ganhar. Com quatro, aprendeu que tinha que ganhar porque senão o pai perdia o emprego. Ganhar é o produto final, mas a essência é desempenho, fazer um bom jogo, ser melhor. Buscar classificação!



*LANCEPRESS