Aos 43 anos, ex-campeão Matt Hughes cogita retorno ao MMA

Quase seis anos depois

Matt Hughes foi um dos grandes nomes do UFC no fim dos anos 2000. Aposentado desde setembro de 2011, no entanto, o americano não descarta voltar a lutar — mesmo que já tenha completado 43 anos.

— Se eu puder encontrar um oponente que possa bater, lutaria de novo — disse, em entrevista ao programa Undeniable with Joe Buck.



Leia mais:

Cris Cyborg e Bethe Correia trocam provocações em redes sociais

Demetrious Johnson pode igualar recorde de Anderson Silva

Shogun diz que paciência o ajudou a conquistar nocaute no UFC Fortaleza

Depois da aposentadoria, Hughes assumiu o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de atletas e relações governamentais do UFC. No entanto, foi demitido em dezembro em parte da reestruturação da gestão do Ultimate.



A especulação é que Matt Hughes gostaria de lutar novamente contra Royce Gracie. Os dois se enfrentaram no UFC 60, em maio de 2006, e o americano venceu por nocaute técnico — aquela foi apenas a segunda derrota da carreira de Gracie no MMA.

O brasileiro tem contrato atualmente com o Bellator MMA e voltou a lutar em fevereiro ano passado, quando nocauteou Ken Shamrock em um duelo de veteranos. Gracie, campeão nos torneios dos UFC 1, 2 e 4 não lutava desde 2007.

Matt Hughes se aposentou com 45 vitórias e nove derrotas na carreira. Ele foi campeão dos meio-médios duas vezes. No primeiro reinado, ele manteve o cinturão entre novembro de 2001 e janeiro de 2004. O segundo título durou entre outubro de 2004 e novembro de 2006.