Após cirurgia no pé direito, Luan começa recuperação

Após realizar uma cirurgia na última sexta-feira para se recuperar de dores no pé direito, Luan começou o processo de recuperação nesta segunda-feira. O zagueiro fez tratamento integral no Caprres, realizando procedimentos pela manhã e à tarde.



A expectativa de retorno do jogador é de 30 dias. Rafael Marques e Jomar disputam sua vaga na equipe, sendo o primeiro o favorito para ocupar o posto.



Luan, cria das categorias de base do clube, passou por uma cirurgia

por conta de dores no quinto metatarsiano do pé direito. Luan convive com este problema desde a pré-temporada do Vasco realizada nos Estados Unidos, com a disputa da Florida Cup.



O departamento médico do Vasco fez de tudo para evitar a cirurgia no defensor. Luan passou por diversos exames e tratamentos conservadores para evitar operar, o que o departamento médico em São Januário viu no início deste mês que de nada adiantou. Como as dores seguiram e cada vez mais fortes, o zagueiro foi operado para resolver o problema.



