Após classificação na Liga dos Campeões, Monaco defende liderança isolada no Francês

Futebol

O Monaco tentará se manter na liderança isolada do Campeonato Francês contra o Caen, neste domingo pela 30ª rodada da competição, apenas quatro dias após a grande vitória sobre o Manchester City, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Leia mais:

Conheça os novos jogadores da base do Inter

Exame aponta edema na coxa direita de Marcelo Grohe

Com um a menos, Besiktas goleia Olympiacos e avança na Liga Europa



Após perder por 5 a 3 na Inglaterra, o Monaco venceu por 3 a 1 na quarta-feira no Principado e se classificou às quartas de final da competição continental.

A jovem promessa Kylian Mbappé, de 18 anos, autor de 17 gols e seis assistências em 31 jogos nesta temporada, recebeu na quinta-feira a grande notícia de sua primeira convocação para defender a seleção francesa.

– Vejo Kylian muito maduro e capaz, com suas qualidades, de ter ter lucidez em tudo que faz – elogiou o técnico da França, Didier Deschamps.

No Campeonato Francês, os comandados de Leonardo Jardim têm três pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Paris Saint-Germain, que, após a traumática eliminação europeia diante do Barcelona (6-1 na volta), mira a Ligue 1 como grande objetivo do restante da temporada.

Os parisienses também entram em campo no domingo, mas não terão vida fácil contra o embalado Lyon, quarto colocado.

Já o Nice, terceiro a 5 pontos do Monaco, após empatar em 2 a 2 com o Caen na semana passada, tentará não perder de vista o líder no sábado contra o Nantes (10º).

A 30ª rodada do Campeonato Francês será aberta nesta sexta-feira com dois duelos: o Metz (16º) recebe o Bastia (19º) e o Olympique de Marselha (5º) visita o Lille (14º).pique de Marselha (5º) visita o Lille (14º).



*AFP