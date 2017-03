Após classificação para a Copa de 2018, Tite promete oportunidades "para uma série de jogadores"

Bom pra todo mundo

Passava da 1h de quarta-feira quando o Brasil se assegurou matematicamente na Copa do Mundo. Neste momento, Tite respondia uma das últimas perguntas de sua entrevista coletiva, na qual evitava falar sobre a competição de 2018.



Quando informado pelo repórter Mauro Naves, da TV Globo, sobre a definição da vaga na Rússia, Tite mudou o comportamento. Levantou as mãos e enfim falou sobre o Mundial. Primeiro, em tom de agradecimento:



— Obrigado, Pai do céu!

Leia mais:

Brasil é o primeiro a garantir vaga na Copa de 2018 via Eliminatórias

Marcelo se rende a Tite na Seleção: "Agradecemos a vinda dele"

Leonardo Oliveira: Tite faz o Brasil inteiro perguntar: por que a Copa não começa agora?



O técnico, então, finalmente falou sobre o que acontecerá a partir de agora com a primeira seleção a garantir vaga na Rússia, com exceção da anfitriã.



— No momento que classifica, abre perspectivas e claro que eu, nos próximos dois jogos, tal qual contra a Colômbia, vou dar oportunidade para uma série de jogadores atuarem também.



Tite, que ao fim da coletiva abraçou todos familiares presentes na Arena Corinthians, ainda comentou:



— Minha maior alegria é dividir alegria. Quando olho para a minha família, para os atletas, para o garotinho que vem, quando a gente interage com o torcedor e vê ele feliz, a gente pensa "poxa, estou participando de algo legal". Dividir alegria é minha maior satisfação.



*ZHESPORTES