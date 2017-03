Após duas rodadas fora das escalas, Diego Real volta ao Gauchão

O retorno

O árbitro Diego Real volta a apitar no Gauchão 2017 neste final de semana. Ele está escalado para comandar o jogo entre Cruzeiro x Ypiranga, domingo (26), às 16h, no estádio Vieirão, em Gravataí.



Será o primeiro jogo do juiz aspirante Fifa depois do erro cometido na vitória do Juventude contra o Inter. Na ocasião, aos 47 minutos do 2º tempo, Sananduva cabeceou e a bola bateu no peito do colorado Junio. O árbitro, no entanto, marcou pênalti para o time de Caxias do Sul. Tadeu cobrou e converteu.

Esse não foi o único erro capital do juiz no jogo. Ele também deixou de assinalar um pênalti para o Juventude na etapa inicial.

Diego Real ficou de fora das escalas da 8ª e da 9ª rodada do Gauchão.