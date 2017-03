Após oito jogos, Ganso volta a ser relacionado por Sampaoli

Futebol

Em fase turbulenta, Paulo Henrique Ganso recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. Após oito jogos, o meia brasileiro voltou a ser relacionado para uma partida do Sevilla, que, nesta quinta-feira, recebe o Athletic Bilbao, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

O camisa 19 é novidade na lista do técnico Jorge Sampaoli, que, recentemente, questionou a dedicação de Ganso. Desde que foi contratado, ele entrou em campo em 12 oportunidades – oito como titular.



Além do brasileiro, Walter Montoya e Lenglet também foram novidades na lista do comandante argentino, que, por sua vez, não poderá contar com Vitolo, lesionado, Pareja, N¿Zonzi e Sarabia, suspensos.



Se Ganso fez Sampaoli mudar a opinião acerca dele ou não, saberemos nesta quinta. Com 52 pontos, três a menos que o líder Real Madrid e dois abaixo do Barcelona, segundo colocado, o Sevilla se encontra na terceira posição.



*LANCEPRESS