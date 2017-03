Árbitro de clássico Corinthians e Palmeiras é suspenso por dois meses, e Gabriel se livra de amarelo

Problema

O erro na expulsão do volante Gabriel, do Corinthians, no clássico contra o Palmeiras, há duas semanas, custará uma suspensão de dois meses ao árbitro Thiago Duarte Peixoto. Ele foi julgado na tarde desta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e punido por 60 dias.

Já o camisa 5 do Timão, que recebeu o segundo cartão amarelo por falta cometida por seu companheiro Maycon, teve a expulsão anulada. Assim, ele está suspenso na próxima partida do Campeonato Paulista, domingo, contra a Ponte Preta, já que levou outros três cartões.

Assim como já havia feito horas depois do Dérbi, ainda na Arena, em Itaquera, Thiago Duarte Peixoto admitiu o erro no tribunal, mas disse não ter sido informado pelos auxiliares que Gabriel não foi o autor da falta.

No julgamento o Corinthians ainda foi punido em R$ 10 mil pelo uso de sinalizadores por alguns torcedores minutos antes de a bola rolar.

