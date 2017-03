Árbitro ganês é banido por manipulação em jogo das Eliminatórias

Punição

O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu, nesta segunda-feira, proibir o árbitro ganês Joseph Odartey Lamptey de participar de qualquer tipo de atividade relacionada ao futebol (administrativa, esportiva ou qualquer outra) a nível nacional e internacional.

O juiz foi considerado culpado por violar o artigo 69 parágrafo 1 da entidade, que dá conta de influência ilegal no resultado da partida entre África do Sul e Senegal em 12 de novembro de 2016, válida pelas Eliminatórias da Copa de 2018, que terminou com vitória por 2 a 1 para os sul-africanos.

Por outro lado, todas as acusações contra o árbitro ganês David Lionheart Nii Lartey Laryea, cujo comportamento também estava sendo investigado, foram rejeitadas pela Comissão Disciplinar.

A Fifa reiterou a política de "tolerância zero e seu compromisso com a integridade do futebol". Além disso, também em nota oficial, frisou que "continua trabalhando para combater esquemas de apostas, de olho nos mercados internacionais de apostas ao contar com um sistema de denúncias confidenciais via telefone e e-mail".