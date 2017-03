Arena do Grêmio deverá receber Brasil e Equador, no dia 31 de agosto, pelas Eliminatórias

Perto de nós

O jogo entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias, dia 31 de agosto, deverá ser realizado na Arena do Grêmio. Dentro da CBF, a informação já é dada como "99% certa". Será a retomada das atividades da equipe treinada por Tite, já classificada para o Mundial de 2018, na Rússia, condição obtida com a vitória sobre o Paraguai e a derrota do Uruguai para o Peru.

Em princípio, a partida de Porto Alegre seria a do dia 10 de outubro, contra o Chile. A CBF, contudo, alterou a programação. Com o Maracanã já em condições de uso, a entidade escolheu o estádio carioca como local da última partida das Eliminatórias para marcar a despedida da Seleção Brasileira do país.

— Por uma questão de equilíbrio e justiça, o jogo será na Arena — disse a Zero Hora uma fonte ligada à CBF, perguntado sobre o local da partida.



Além de sediar os jogos da Copa de 2014, o Beira-Rio foi o palco do jogo entre Brasil e Honduras, em junho de 2015. Por isso, a Arena seria escolhida dessa vez. A informação oficial ainda não chegou à direção da Arena Porto-Alegrense. Mas a preparação já teve início.

— Estamos trabalhando forte para confirmar o retorno da Seleção à Arena. Tenho certeza que será um grande presente para todos os gaúchos — afirma o presidente da Arena, Marcelo Jorge.



Em 9 de junho de 2013, na última vez em que a Arena sediou uma partida da Seleção, o Brasil bateu a França em amistoso por 3 a 0.

