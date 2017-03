Arsenal perde goleiro Petr Cech por até um mês 

Baixa

A derrota por 3 a 1 para o West Bromwich, no último sábado, não foi o único problema do Arsenal. Substituído na partida, o goleiro Petr Cech lesionou a panturrilha e precisará ficar, pelo menos, um mês longe dos gramados, segundo o "The Sun". O clube, contudo, ainda não informou o tempo que o jogador vai ficar parado.



A lesão do arqueiro titular vem em um péssimo momento do time, que acumula seis derrotas nos últimos nove jogos, sendo duas delas por 5 a 1 para o Bayern de Munique, que tiraram os Gunners da Liga dos Campeões nas oitavas de final. O técnico Arsène Wenger balança no cargo e vem sendo alvo de inúmeras críticas da torcida.



Assim, o goleiro tcheco deve perder ao menos quatro partidas do Inglês: Manchester City, West Ham, Crystal Palace e Middlesbrough. A tendência é que o arqueiro volta a ter condições de jogo contra o próprio Citizens, no dia 23 de abril, pela semifinal da Copa da Inglaterra. Sem Cech, o Arsenal deve efetivar Ospina como titular.



