ATL GreNal: a opção errada de Zago no Inter e o ganho do Grêmio com Léo Moura e Edílson 

Dupla Gre-Nal

As constantes mexidas de Antônio Carlos Zago no time do Inter e a possibilidade de Léo Moura e Edílson permanecerem atuando juntos no Grêmio foram questões debatidas no ATL GreNal desta terça-feira.



Luciano Potter defende que a opção de Zago por revezar jogadores a cada partida não é adequada para o futebol brasileiro.

— O Antônio Carlos Zago deveria convocar uma entrevista coletiva e anunciar o time titular do Inter. Se acontecesse isso, todos entenderiam qual a ideia de jogo dele. Esse esquema de trocar as escalações a cada partida dá certo na Europa, onde os técnicos têm os melhores jogadores do mundo à disposição. Aqui no Brasil é preciso ter um time base. Time campeão é time fechado — argumentou Potter.



Leia mais:

Flamengo quer a permanência de Réver e Inter pode usar zagueiro como moeda de troca

Bruno Rodrigo é apresentado pelo Grêmio: "Um grupo forte se faz com disputas nas posições"



Quando falaram de Grêmio, Rodrigo Adams disse esperar que Edílson e Léo Moura continuem no time titular:



— O Léo Moura, jogando junto com o Edílson, acaba fazendo um papel muito parecido com o do Pedro Rocha na esquerda. Dá uma proteção para o ala. Vejo com mais funcionalidade o lado direito. O Léo Moura pode recuar para que o Edílson suba mais.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES