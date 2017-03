ATL GreNal: a polêmica do pênalti contra o Inter e a importância do próximo jogo do Grêmio

Dupla Gre-Nal

O polêmico jogo entre Inter e Juventude, válido pelo Gauchão, foi discutido pelos integrantes do ATL GreNal desta segunda-feira. O colorado Lelê Bortholacci adotou uma postura diferente em relação ao vice de futebol do clube, Roberto Melo, que afirmou que existe um conjunto de interesses para que o Inter não vença o Gauchão.

O produtor cultural concorda que não houve pênalti no lance que originou o gol do Juventude, mas entende que todos os times em algum momento serão prejudicados pela arbitragem – já que considera fraco o nível dos árbitros. Lelê ressaltou a baixa produção do Inter:

— Não entendo o motivo da insistência com o William no meio. Já não deu certo ano passado. Aliás, acho que ele nem deveria estar jogando. Outra questão é que o time precisa encontrar um substituto para o D¿Alessandro. Ele não jogou contra o Juventude e o poder de criação sumiu.

No segundo bloco, Duda Garbi falou da importância do jogo da próxima quarta-feira, entre Grêmio e Brasil-Pel, também pelo Gauchão:

— O jogo contra o Brasil-Pel pode dar ao Grêmio a segunda colocação do campeonato. Time tem que entrar focado. Não dá para desperdiçar essa chance.

