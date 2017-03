ATL GreNal: as alternativas de Renato no Grêmio e Zago diante das lesões no Inter

Dupla Gre-Nal

A fratura em uma costela de Pedro Geromel, que deixará o zagueiro do Grêmio fora de combate por pelo menos 15 dias, foi destaque no ATL GreNal desta terça-feira. Na opinião de Rodrigo Adams, no lance que originou a lesão de Geromel, tanto o jogador tricolor quanto o colorado Brenner assumiram o risco de que algo mais grave acontecesse – na medida em que os dois pularam com os braços abertos.



Adams também especulou o que o técnico Renato Portaluppi pode fazer na estreia na Libertadores, quinta-feira, diante do Zamora, já que o quarto zagueiro Kannemann sente dores no ombro:

— Se o Kannemann de fato não jogar — como a gente já teria o Thyere que é inexperiente em jogos maiores – eu colocaria a dupla de zaga com Thyere e Marcelo Oliveira, que já fez essa função. É improviso? Sim. Mas pelo menos teria alguém experiente ali. E o Bruno Cortez entraria na lateral esquerda. Acho que o lado esquerdo do time ficaria, de certa forma, bastante ofensivo, já que teria o Pedro Rocha também para recompor.



Leia mais:

Treino do Inter no Maranhão mantém dúvida sobre substituto de Carlinhos

Tempo de parada de Geromel será menor do que o previsto



Lesão também foi assunto no lado colorado do programa.

— Com a lesão do Carlinhos, que para por um mês, acho que contra o Sampaio Corrêa, quarta-feira, pela Copa do Brasil, crescem na parada Nico López e Roberson. Talvez o Zago mude a posição do D¿Alessandro para colocar os dois. Ele tem boas alternativas — sugeriu Luciano Potter.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES