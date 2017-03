ATL GreNal: as invenções de Zago no Inter e a falta de mecânica de jogo no Grêmio

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta quinta-feira repercutiu os jogos de Inter e Grêmio pela nona rodada do Gauchão – contra Ypiranga e Novo Hamburgo. Os integrantes demonstraram muita preocupação com os atuais desempenhos da Dupla.

Lelê Bortholacci criticou o técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, pela escalação que saiu jogando em Erechim.

— O Inter jogou muito mal contra o Ipiranga, especialmente no primeiro tempo. Não estou entendendo algumas invenções do Zago. O que ele fez com o Victor Cuesta, por exemplo, não faz sentido. Tanto que, quando ele corrigiu, no segundo tempo, o argentino mostrou muita qualidade — opinou Lelê.

Leia mais:

"É uma responsabilidade grande estar à frente do futebol do Grêmio", diz novo executivo

Marcelo Oronoz: não há constrangimento para o Inter em buscar seus direitos, Diogo Olivier!



Para o gremista Rodrigo Adams, tanto Grêmio quanto o Inter estão com problemas que passam por seus treinadores:

— O que me chama atenção nesse momento é que a dupla Gre-Nal está muito mal treinada. No caso do Grêmio, tudo bem que o time vem tendo alguns desfalques, mas a maior parte do grupo já se conhece há algum tempo. Não vejo a mecânica de jogo sendo mantida. O Grêmio do final de 2016 ficou em um passado distante. Sinto também uma falta de motivação do Grêmio como um todo, uma ausência de vontade de ganhar o Gauchão.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES