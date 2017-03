ATL GreNal: as mudanças do Grêmio para jogar na Venezuela e o defeito do colorado Anselmo

Dupla Gre-Nal

A quinta-feira no ATL GreNal foi de expectativa dos gremistas para a estreia do Tricolor na Libertadores. Já os colorados, comentaram a vitória do Inter por 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.



De volta das férias, o jornalista Duda Garbi demonstrou apreensão com tantas modificações no time do Grêmio que vai estrear na Libertadores.

— Olhando a provável escalação do Grêmio para o jogo contra o Zamora, são pelo menos cinco mudanças em relação ao time que venceu a Copa do Brasil. Acho que mais do que técnica, vamos ter que jogar com raça e garra para tentar uma vitória na Venezuela. Não sabemos nada deles. Michel e Jailson, por exemplo, é uma dupla de volantes totalmente nova — comentou Duda.



No segundo bloco, quando falaram sobre o Inter, o produtor cultural Lelê Bortholacci disse ter gostado da atuação do Colorado frente aos maranhenses, mas criticou o volante Anselmo no lance que originou o gol do Sampaio Corrêa:

— O Inter dominou todo o jogo. Depois do segundo gol, o time deu aquela relaxada natural. Anselmo fez uma falta na frente da área totalmente desnecessária. Ele precisa corrigir esse defeito. Já deu para perceber que o Zago aprecia o futebol dele.

