ATL GreNal: Grêmio cumpriu a obrigação contra o Zamora e a implicância com Andrigo no Inter

Dupla Gre-Nal

A estreia do Grêmio com vitória na Libertadores, diante do Zamora, foi o principal assunto do ATL GreNal desta sexta-feira. Na avaliação de Rodrigo Adams, o capitão Maicon fez falta ao Tricolor.



— A gente viu o Grêmio, em alguns momentos do jogo, fazendo ligação direta da defesa para o ataque. Isso, nitidamente, é reflexo da ausência do Maicon no time. Mas a atuação, de modo geral, foi de regular para boa. O mais importante o Grêmio conseguiu: a vitória — opinou Adams.



Leia mais:

Zago confirma Roberson na vaga de D'Alessandro e elogia Nico: "Está na frente dos outros"

Grêmio anuncia renovação até 2019 com Pedro Rocha



Quando falaram de Inter, Lelê Bortholacci trouxe à tona uma especulação de que o volante Andrigo estaria de saída do Colorado:

— Acho que a torcida tem uma implicância sem sentido com o Andrigo. Eu não sou a favor de que ele saia agora. Ano passado todos se afundaram. Mas ele tem um bom potencial.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES