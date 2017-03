ATL GreNal: o acerto de Zago no Inter e o desempenho de Jailson no Grêmio

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta quarta-feira girou em torno da expectativa de colorados e gremistas para os jogos do meio de semana de Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente.

O produtor cultural Lelê Bortholacci elogiou a disposição do técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, de colocar em campo, contra o Sampaio Corrêa, a mesma escalação que jogou o segundo tempo do Gre-Nal.

— Isso é uma coisa que me agrada: um treinador que faz a substituição em um jogo, o time melhora e ele mantém para a próxima partida. Muitos técnicos acabam insistindo no erro. Acho que o Zago faz muito bem em escalar contra o Sampaio Corrêa a formação que deu certo no Gre-Nal – falou Lelê.

Pelo lado tricolor, Rodrigo Adams espera que o volante Jailson se recupere da fraca atuação diante do Inter.

— A gente vem de uma atuação fraca do Jailson no Gre-Nal, e a torcida meio que se assustou. Mas acho que o Renato já deve ter conversado com ele e passado moral. Espero que ele renda bem contra o Zamora e que na sexta eu possa elogiá-lo – observou Adams.

Ouça o programa na íntegra:

