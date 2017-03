ATL GreNal: o mérito de Renato no Grêmio e a falta de critério de Zago no Inter

Dupla Gre-Nal

No ATL GreNal desta segunda-feira, a goleada de 4 a 0 do Grêmio sobre o Juventude e a vitória por 2 a 1 do Inter em cima do São José foram os destaques.



Duda Garbi elogiou a mudança que o técnico Renato Portaluppi promoveu no time do Grêmio – trazendo Ramiro para jogar como volante:

— Tenho certeza de que o Grêmio melhorou, mas o Juventude também jogou muito mal. O gol do Grêmio logo no início ajudou a dar uma tranquilidade para o time. Acho que o grande mérito do Renato foi ter mudado a dupla de volantes. Michel cresceu muito ao lado do Ramiro. Não tenho nenhuma dúvida de que hoje o Ramiro tem que ser volante.



Leia mais:

Quais combinações resultariam em um Gre-Nal nas quartas do Gauchão

Betis aceita proposta, e volante Felipe Gutiérrez está próximo de ser anunciado pelo Inter



O colorado Lelê Bortholacci não está entendendo as escolhas do técnico Antônio Carlos Zago.

— Acho que o primeiro tempo do Inter foi interessante. Só que depois do 2 a 0, o time inexplicavelmente recuou. Contra o Ipiranga, o Inter terminou com Cuesta na zaga, ao lado do Léo Ortiz, e todos nós dissemos que o time melhorou. Contra o São José, o Zago voltou com o Paulão e tirou o Nico López – que vinha jogando bem. O Zago está mostrando que ele não tem critério nenhum – reclamou Lelê.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES