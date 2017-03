ATL GreNal: receio com a entrada de Barrios no Grêmio e a desvantagem do Inter no clássico

Dupla Gre-Nal

Após a folga de Carnaval, tudo é Gre-Nal no ATL. O programa desta quinta-feira foi dedicado ao clássico 412 – que ocorrerá neste sábado, às 18h30min, na Arena.



Rodrigo Adams demonstrou apreensão com relação a uma possível entrada do centroavante Lucas Barrios na equipe do Grêmio. Ele entende que Luan não deve ser deslocado de posição.

— Minha opinião é de que o Luan rende melhor como último homem. Foi jogando ali que ele nos deu as maiores alegrias. Tenho receio de que a entrada do Barrios comprometa o sistema coletivo da equipe – opinou o jornalista tricolor.



Para o colorado Luciano Potter, o Grêmio vai para o clássico em condições melhores do que o rival:

— Me parece óbvio que o Grêmio chega melhor para o Gre-Nal, até porque o Inter ainda é um time em processo de formação. Mas duvido que aconteça uma goleada em um dos lados. Mesmo que o Inter perca, não acho que o Zago corra risco de cair.

