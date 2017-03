Atlântico de Erechim empata na abertura da Liga Futsal 2017

Um ponto

O Atlântico de Erechim participou do jogo de abertura da Liga Futsal 2017 nesta quarta-feira. O time gaúcho ficou no empate em 1 a 1 com o Joaçaba, fora de casa, na primeira rodada da competição nacional.

Bynho abriu o placar para os catarinenses aos 33 segundos do segundo tempo. Lucas empatou para o Atlântico aos três minutos.

Leia mais:

Falcão se despede da Seleção com gol, homenagens e emoção

ACBF vence o Corinthians e conquista a Supercopa

Liga Nacional de Futsal começa com quatro gaúchos

Como este foi até agora o único jogo da temporada, os dois times dividem provisoriamente a liderança da competição com um ponto ganho. O próximo jogo do Atlântico também será fora de casa. No dia 28 de abril, a equipe visita o Intelli em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais.