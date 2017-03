Atlético de Madrid segura o Bayer Leverkusen e passa às quartas de final da Liga dos Campeões

Futebol internacional

O Bayer Leverkusen tinha uma difícil missão para tentar passar das oitavas de final. Após perder por 4 a 2 para o Atlético de Madrid dentro de casa, a equipe não conseguiu sair do 0 a 0 no Vicente Calderón e acabou desclassificada da Liga dos Campeões.



Agora, os Colchoneros passam para as quartas de final, assim como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Leicester, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Monaco. O sorteio dos próximos confrontos acontece na sexta-feira, dia 17, e pode colocar os rivais espanhóis frente a frente.



Precisando buscar um bom resultado, o Bayer começou a partida arriscando mais e indo para cima dos adversários. Fazendo uma boa e inteligente partida, os alemães, porém, demonstraram receio em se expor mais para não sofrer gols.



Do lado espanhol, o Atlético conseguiu criar algumas boas oportunidades, apesar do Leverkusen ter uma maior posse de bola. No entanto, o técnico Diego Simeone não se mostrou totalmente satisfeito com o desempenho de sua equipe.



O segundo tempo começou mais equilibrado e as duas equipes conseguiram ter boas chances para tentar abrir o placar. O time de Madri além de voltar mais ligado, também conseguiu evitar que seu adversário tivesse oportunidades de maior perigo.



Aos 23 minutos, o Bayer Leverkusen perdeu três chances incríveis no mesmo lance. Brandt roubou a bola na frente, saiu cara a cara com Oblak e chutou na cara do goleiro. Na sobra, Volland ficou com a bola e chutou no goleiro novamente. A bola voltou para os pés de Chicharito na esquerda. O mexicano chutou e desperdiçou mais uma oportunidade.



Nos minutos finais, o time alemão pressionou muito, usando suas últimas forças para tentar fazer os gols que precisava. Oblak, melhor nome do Atleti na partida, voltou a fazer a diferença para sua equipe.



