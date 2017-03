Atlético-MG anuncia a contratação de Marlone

Mercado

O meia Marlone é o novo reforço do Atlético-MG. O jogador que estava no Corinthians foi anunciado pelo clube mineiro no começo da noite desta quinta-feira, no Twitter.

Por outro lado, o atacante Clayton, que estava no Atlético-MG, deverá ser anunciado pelo Corinthians. Na tarde desta quinta, o jogador de 21 anos já esteve no Itaquerão acompanhando o duelo do time paulista contra o Red Bull Brasil.



Leia mais:

Dívida de Corinthians com Atlético-MG é obstáculo para acerto de Giovanni Augusto com o Inter

Ponte Preta confirma o retorno do técnico Gilson Kleina

Milton Mendes elogia Luis Fabiano na chegada ao Vasco



Marlone foi revelado pelo Vasco em 2012. Passou também por Cruzeiro, Fluminense e Sport antes de chegar ao Corinthians.



A trajetória de Clayton é mais curta. O jogador iniciou profissionalmente pelo Figueirense e em fevereiro do ano passado foi para o Atlético-MG.

*ZHESPORTES