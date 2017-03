Balotelli diz que sonha em voltar à seleção e critica clima de Liverpool

Europa

Nesta quarta-feira, Mario Balotelli deu entrevista a uma rádio da França e abriu seu coração sobre diversos momentos de sua polêmica carreira. Entre os assuntos, uma possível volta à seleção, racismo no Campeonato Francês e passagens pela Inglaterra.

- Eu amo a seleção, mas é justo dizer que há bons atacantes no momento. Se eles me chamarem, eu irei estar pronto, claro. Eu recebi algumas suspensões e lesões que me impediram de atuar constantemente, mas eu quero jogar todos os jogos até o final da temporada - disse o jogador do Nice.

Balotelli não joga pela Itália desde a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando a Azzura acabou eliminada ainda na primeira fase. Durante o comando de Antonio Conte, ele não foi lembrado. O jogador também comentou sobre sua passagem pela Inglaterra.

- Quando jogamos no norte da França, eu não quero falar que é nojento, mas é frio e cinza. Não pergunte sobre Liverpool, por favor. Era uma equipe com grandes pessoas, torcedores fantásticos, mas o lugar... Manchester City era um sonho porque tinha um clima italiano lá.

Balotelli também relembrou o episódio lamentável de racismo que sofreu da torcida do Bastia, no dia 20 de janeiro. Na ocasião, sua equipe empatou com o time da casa por 1 a 1, reassumindo a liderança provisória do Francês.

- O problema com o Bastia foi algo que é maior que o futebol. Eu não poderia dizer nada sobre durante a partida, mas depois usei minha voz e disse algo para quem não pode reagir nessas situações. Eu fiz por eles - disse.