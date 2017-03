Barcelona joga mal e perde para o La Coruña no Espanhol

Tropeço

O Barcelona entrou no clima de "ressaca" após a classificação heroica na Liga dos Campeões. Neste domingo, a equipe catalã não foi sombra da que goleou o PSG por 6 a 1, na última quarta-feira, e perdeu para o Deportivo La Coruña por 2 a 1, no Estádio Riazor.



De quebra, pode perder a liderança do Campeonato Espanhol para o rival Real Madrid, que encara mais tarde o Betis, no Santiago Bernabéu. Os Blaugranas têm 60 pontos, contra 59 do time da capital espanhola. Já o Deportivo tem 27, na 15ª posição.

Fora de casa, o Barcelona não passou nem perto do que foi contra o PSG, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Luis Enrique voltou ao esquema 4-3-3, que não contou com Neymar e Rafinha. E a dupla brasileira fez muita falta. Arda Turan não conseguiu substituir o camisa 11 à altura.



O primeiro lance de perigo foi do La Coruña, mas Ter Stegen parou Bruno. O Barcelona tinha dificuldade para passar da marcação do time galego. A melhor chance catalã na primeira etapa veio com Sergi Roberto, que preferiu tocar em vez de chutar, e o goleiro Lux pegou.

Apesar de não ter tantas chances também, o La Coruña abriu o placar. Mascherano quase faz gol contra, mas a bola para no pé de Joselu, que não perdoou.

O papo no intervalo acordou o Barcelona. Com um minuto, chegou ao empate. Denis Suárez cruzou para a área, André Gomes dividiu com o zagueiro, e a bola sobrou para Suárez estufar a rede. Apesar do gol, quem seguiu melhor foi o La Coruña, que teve a oportunidade de fazer o segundo, mas Joselu perdeu.

Luis Enrique mandou a campo Iniesta e Rakitic. Mas quem acabou marcando foi o La Coruña. Aos 29 minutos, Colak bateu escanteio e Bernatinos fez de cabeça. O Barcelona ainda teve a chance do empate, mas Lux salvou nos pés de Suárez.

