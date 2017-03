Barcelona terá de fazer história para passar pelo PSG na Liga dos Campeões

Futebol

O Barcelona terá que se superar e fazer uma exibição perfeita se quiser seguir na Liga dos Campeões. Às 16h45min desta quarta-feira, no Camp Nou, a equipe catalã precisa inverter a goleada sofrida por 4 a 0 para o PSG na ida, no Parque dos Príncipes, para avançar às quartas de final. Até o momento, nenhum time conseguiu tirar uma desvantagem de quatro gols em uma fase de mata-mata da competição.

Leia mais:

Rodada decisiva para os gaúchos na Superliga masculina

Guardiola se queixa dos altos preços de jogadores ingleses

Sampaio Corrêa x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



Apesar de ter que fazer cinco gols de diferença para continuar sonhando com o hexacampeonato na Liga dos Campeões, a tarefa é das mais complicadas, uma vez que o PSG está mostrando grande futebol e fez partida perfeita em Paris, anulando os principais nomes do time catalão e dando show para sua torcida.



Apesar de todos os prognósticos estarem contra o Barcelona – até a Uefa afirmou que a chance é de 0% de avançar –, o técnico Luis Enrique está confiante em um massacre no Camp Nou e a consequente classificação. Para o treinador, se o PSG fez quatro gols na França, os Blaugranas podem fazer muito mais na Catalunha.



– Estamos no meio da eliminatória. Não temos nada a perder e sim muitíssimo a ganhar. Se uma equipe como o PSG pode fazer quatro gols, nós podemos fazer seis. Temos que ser pacientes. O resultado da ida é muito claro, mas estamos falando da metade de eliminatória. Devemos ir criando durante a partida e do nosso domínio trazer a possibilidade de virada. Temos que fazer muitas coisas bem no ataque e na defesa, embora o PSG seja uma grande equipe e que irá nos dificultar – disse Lucho, em entrevista coletiva.



Luis Enrique também não deu pistas do time que irá mandar a campo nesta quarta-feira.

– Podem jogar juntos qualquer um dos 20 jogadores que tenho a minha disposição. Podemos jogar com muitos sistemas. Não quero dar pistar a Unai Emery (técnico do PSG) – comentou o treinador, que não terá Vidal e Mathieu, lesionados.



Um dos pilares da equipe, o atacante Luis Suárez afirmou que o duelo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões é um dos mais importantes de sua carreira. O Pistoleiro disse ainda que a virada é 'complicada, mas não impossível'.



– O lindo do futebol é que a medida que cresce vai te presenteando com objetivos. O de amanhã é complicado, mas não é impossível. É importante que todos estejamos positivos: jogadores, comissão técnica, torcida... Somos capazes de marcar quatro gols por tudo que levamos nesta última década. Que as pessoas estejam tranquilas, deixaremos tudo para tentar reverter a situação. É uma das partidas mais importantes da minha carreira.



PSG QUER FAZER O BARCELONA SOFRER



Apesar da grande vantagem obtida no jogo de ida, o PSG sabe que terá que segurar defensivamente para parar o Barcelona, no Camp Nou. Mas tem ciência, também, que um gol fora de casa vai deixar a vaga às quartas de final ainda mais próxima.



Em entrevista coletiva, o técnico Unai Emery deixou claro que é importante administrar as emoções dentro de campo caso o Barcelona abra o placar logo nos primeiros minutos.



– Tenho confiança na equipe. Se aprendi algo no futebol é que sempre tem que respeitar o rival. Nossa confiança segue intacta, mas há que reforçar o respeito ao Barcelona. É o que passo aos meus jogadores. Em 90 minutos, pode acontecer muita coisa. E sabemos que o Barcelona é um grande time. É uma grande oportunidade poder jogar contra uma grande equipe, em um grande estádio.



Emery destacou ainda as variações táticas que podem ser implementadas pelo Barcelona ao longo da partida.



– O Barcelona pode ter muitas alternativas táticas com os mesmos jogadores no campo. Na ida, eles já fizeram isso. Podem também mudar a partida de forma individual. Temos que estar preparados.



Ao site oficial do PSG, o atacante Edinson Cavani prefere esquecer o resultado no jogo de ida e apenas focar no duelo no Camp Nou. Mas ele admite que o time francês fez uma excelente partida em Paris.



– Sim, mas isso agora é passado e devemos nos focar no jogo de volta. Naquele dia, demonstramos uma enorme concentração do primeiro ao último minuto, e isso é o que devemos manter em mente para vencer uma equipe como a do Barcelona. Sabemos que, na casa deles, os torcedores os empurrarão ao máximo, mas nós nos preparamos bem para esta partida.



Dúvidas para o confronto, o volante Thiago Motta e o meia-atacante Di María foram relacionados por Unai Emery para pegar o Barcelona.



*LANCEPRESS