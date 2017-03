Bayern bate Schalke 04 e avança para a semifinal da Copa da Alemanha 

Futebol internacional

O Bayern de Munique foi superior em campo e bateu o Schalke 04 por 3 a 0 nas quartas de final da Copa da Alemanha. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, sendo dois do polonês Robert Lewandowski e um do hispano-brasileiro Thiago Alcântara.



Os bávaros precisaram de apenas dois minutos para abrir a contagem. Lewandowski recebeu passe de Ribéry ainda fora da área, carregou a bola e chutou de cavadinha, fazendo 1 a 0. Aos 15, Ribéry construiu a jogada e passou para Lewandowski. O camisa 9 cruzou e Thiago completou de cabeça.



Aos 28, saída de bola errada do Schalke, o Bayern trocou passes e Ribéry deu mais um cruzamento para o polonês dono da camisa 9 marcar seu segundo na partida e o terceiro do time de Munique.



No segundo tempo, o Schalke se complicou ainda mais após a expulsão de Holger Badstuber, aos 28. O jogador, que é emprestado pelo próprio Bayern, fez falta em Javi Martínez e levou seu segundo cartão amarelo. Com isso, a equipe teve ainda mais dificuldades para reagir e não alterou o placar.



