Bayern vence o Colônia, mas Douglas Costa se machuca

A 23ª rodada do Campeonato Alemão teve continuidade neste sábado. O Bayern de Munique venceu o Colônia por 3 a 0 no RheinEnergieStadion. A preocupação fica por conta de Douglas Costa, que saiu machucado aos cinco minutos do segundo tempo.

O atacante deu um chute, logo em seguida colocou a mão na perna e pediu substituição. Nesta sexta-feira, ele foi convocado por Tite para os dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias, contra Uruguai e Paraguai, dias 23 e 28 de março.

Com o resultado, o Bayern disparou na liderança do Alemão, indo a 56 pontos e abrindo sete de vantagem em relação ao RB Leipzig, que empatou na rodada com o Augsburg. Já o Colônia se manteve na sétima colocação, com 33 pontos.

Na partida, o Colônia foi valente e conseguiu neutralizar os bávaros nos primeiros minutos de jogo. O japonês Osaka teve a grande oportunidade de abrir o placar na cabeçada de Osako, depois de receber excelente lançamento pelo flanco direito do campo. Entretanto, Manuel Neuer fez uma grande defesa, indo buscar a bola no canto superior esquerdo.

Se o Colônia desperdiçou, o Bayern não deu bobeira. Javi Martinez recebeu cruzamento rasteiro de Vidal e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do espanhol na temporada do Alemão.

Na volta do intervalo, a equipe de Munique ampliou. Com menos de 10 minutos de bola rolando, Bernat fez o segundo do Bayern. Ainda, aos 44, Ribéry decretou o placar para os visitantes. Foi o terceiro gol do francês na competição.

Na próxima rodada, o Bayern enfrenta o Frankfurt, no sábado, dia 11, às 11h30min, em Munique. O Colônia, por sua vez, encara o Ingolstadt, às 14h30min, no Audi Sportpark.