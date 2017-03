Bellator marca duelo entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen

Bellator 180

O Bellator, segunda maior organização de MMA do mundo, anunciou nesta segunda-feira a realização de um grande evento para o dia 24 de junho. A luta principal será um aguardado duelo entre o brasileiro Wanderlei Silva e o americano Chael Sonnen, ambos ex-lutadores do UFC.

Wanderlei e Sonnen já estiveram prestes a se enfrentar depois de serem os treinadores de uma edição brasileira do The Ultimate Fighter. No entanto, os dois caíram em exames antidoping — o que rendeu suspensões e a saída deles do UFC. Contratados pelo Bellator, os rivais se enfrentarão na categoria dos meio-pesados.

O card será o Bellator 180, vendido nos Estados Unidos no sistema pay per view. No Brasil, a transmissão será do Fox Sports. As lutas ocorrerão no lendário Madison Square Garden, em Nova York.



Outra luta já definida para o evento é a estreia de Fedor Emelianenko no Bellator. O russo enfrentará Matt Mitrione no evento co-principal. A luta entre os dois esteve marcada para o Bellator 172, mas passou mal por conta de pedras nos rins e precisou ser internado, forçando o adiamento do embate.