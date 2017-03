Bellucci perde para francês, e Brasil não tem mais representantes na chave de simples de Indian Wells

Tênis

Thomaz Bellucci foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Número 1 do Brasil, o tenista foi superado nesta sexta-feira pelo francês Pierre Hugues Herbert por 7/6(5), 6/7 (1) e 6/3, em 2h37min de partida.



A derrota é a quarta seguida de Bellucci na primeira rodada de Indian Wells. A última vez que conseguiu ir mais longe foi em 2012, quando alcançou sua melhor participação no torneio: caiu nas oitavas de final.

A derrota de Bellucci, número 71 do mundo, representa o fim da participação brasileira na chave de simples de Indian Wells. Um dia antes, Thiago Monteiro - 77º do ranking mundial - já havia sido eliminado pelo eslovaco Martin Klizan por 7/6(6) e 6/3.



Na próxima rodada, Herbert terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco.



*ZHESPORTES