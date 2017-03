Benfica e Porto fazem confronto direto pela liderança do Português

Futebol

Neste sábado, o líder Benfica recebe o Porto no Estádio da Luz, às 16h30, pela 27ª rodada do Campeonato Português. Separadas por apenas um ponto na tabela, onde os donos da casa tem a vantagem, as equipes fazem duelo que pode ser decisivo para a briga pelo título nacional.



O retrospecto recente é favorável aos Dragões. O Porto conquistou apenas 15 vitórias em partidas do Português quando jogou no Estádio da Luz, já o Benfica tem 42. No entanto, na última década, os visitantes conseguiram quatro vitórias, quatro empates e sofreram apenas duas derrotas.



Desde a temporada 2006/07, os donos da casa ganharam apenas duas vezes, uma por 1 a 0 em 2009/2010 e outra por 2 a 0 em 2013/14. A vitória mais emblemática dos portistas foi a conquistada no dia 3 de abril de 2011. O 2 a 1 selado por um gol contra de Roberto e um pênalti do brasileiro Hulk valeu o título nacional dentro da Luz.



Apesar do Porto chegar em um momento ofensivo melhor, a diferença de produção dos ataques não é muita. Os visitantes têm 58 gols, enquanto o time da casa tem 56, sendo os dois melhores do Português.



DUELO DE BRASILEIROS



O importante confronto também colocará frente a frente alguns jogadores brasileiros. Do lado portista, os defensores Alex Telles e Felipe, o meia Otávio e o atacante Soares.



Já nos domínios benfiquistas, os goleiros Ederson e Júlio César, os defensores Luisão, Jardel e Marcelo Hermes, o meia Filipe Augusto e o atacante Jonas formam o time de 'brazucas'.



PORTO QUER CONQUISTAR PRIMEIRA POSIÇÃO



Ocupando a segunda posição após vacilar na última rodada, empatar com o Vitoria de Setúbal em casa e perder a chance de assumir a ponta, o Porto vai apostar no atacante brasileiro Soares, que vive boa fase, para sair com o triunfo.



– Desde o início da competição que o Porto está impossibilitado de perder pontos, todos os jogos são finais. Vamos ao Estádio da Luz competir com a ambição de conquistar três pontos. É um jogo importante, diferente para nós portistas, significa muito para os nossos torcedores. Em termos de classificação poderá ser determinante, não decisivo – disse o treinador Nuno Espírito Santo.



– Este jogo é de uma importância enorme. Não só devido à rivalidade entre portistas e benfiquistas, mas também porque é muito importante nas contas do título. Estamos em abril, mas esse jogo pode permitir ganhar uma vantagem determinante para vencer a Liga – analisou Casillas.



BENFICA BRIGA PARA SE MANTER NA PONTA



Líder, o Benfica quer evitar erros para não perder a ponta do campeonato. Mesmo depois de empatar por 0 a 0 com o Paços de Ferreira fora de casa, a equipe conseguiu se manter na primeira posição, já que o Porto também tropeçou.



– Entramos em qualquer jogo com um propósito muito definido, muito claro. Ao longo do campeonato temos dado resposta, tenho confiança nos meus jogadores. Esse campeonato vai ser disputado até ao final. Depois desse jogo, vão faltar sete. O jogo de amanhã é importante, mas não vai decidir nada – falou Rui Vitória.



As repetidas lesões de Jonas nesta temporada obrigaram o técnico Rui Vitória a testar diversas opções no ataque para formar dupla com Mitroglou, que tem 14 gols marcados em 20 jogos. No entanto, o brasileiro deve ser titular neste sábado. Por outro lado, Raúl e Jardel estão lesionados e ficam fora, Fejsa, Grimaldo e Lisandro voltam a ser relacionados.



