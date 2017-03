Bento Vôlei vence o Canoas na última rodada da primeira fase da Superliga

Clássico gaúcho

Ponteiro Clinty (18) ataca contra o bloqueio do central Giovanni (17) e do ponteiro Composto

O Bento Vôlei Isabela venceu, por 3 sets a 2, o clássico contra o Lebes/Gedore/Canoas. A partida, válida pela última rodada do returno, ocorreu no Ginásio La Salle, em Canoas.

A vida das equipes na competição já estava definida antes do jogo. O Bento Vôlei/Isabela chegou à partida eliminado, enquanto o Lebes/Gedore/Canoas já havia garantido vaga nos playoffs. Nas quartas de final, a equipe vai enfrentar o Sada Cruzeiro. O time de Bento Gonçalves fecha a participação na principal competição de vôlei do brasil na nona colocação.

O confronto começou melhor para o Bento Vôlei/Isabela. No primeiro set, após equilíbrio até o oitavo ponto, a equipe de Bento Gonçalves conseguiu vantagem e chegou a abrir cinco pontos no marcador. Após a diferença, o grupo da Serra administrou o placar e fechou o set por 25x20.

O segundo set, foi semelhante ao anterior, após disputa acirrada até a metade, o time serrano disparou no placar e venceu o set por 25x18.

O terceiro foi mais equilibrado, porém, no fim do set, a equipe de Canoas abriu e encerrou por 25x20.

No quarto set, o mais acirrado do confronto, as duas equipes mantiveram a igualdade até o fim, até que os mandantes conseguiram a vantagem mínima e conquistaram o 26x24.

No tie-break, o grupo de Bento Gonçalves comandou o placar do início ao fim e fechou set por 15x13 e o jogo por 3x2.

