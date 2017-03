Benzema pode voltar a ser convocado para a seleção francesa

Europa

Ausente da Eurocopa de 2016, Karim Benzema pode enfim retornar à seleção francesa, onde não atua desde outubro de 2015 por conta da realização de uma chantagem para cima do compatriota Mathieu Valbuena.

Em entrevista ao jornal francês "L'Equipe', o técnico Didier Deschamps, já alfinetado pelo próprio atacante do Real Madrid, afirmou que as portas da seleção estão abertas.

Leia mais:

Especialistas avaliam período para preparação dos grandes clubes

Antiga promessa, Jean Chera recomeça no Sinop, da Série D

Jonas renova contrato com o Benfica até 2019

- Se considero que tenho que chamá-lo porque é bom para a seleção, vou fazer. Minha decisão é meramente esportiva e pelo interesse da equipe. A instituição está por cima de todos. Aconteceu o que aconteceu, mas não guardo rancor - disse o treinador, complementando:

- Outros jogadores puderam fazer declarações contra mim e isso não me impediu de convocá-los. Uma seleção no é "esse me cai bem, esse não me cai bem". Ele segue sendo um dos melhores atacantes da França - concluiu.