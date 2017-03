Benzema sonha em encerrar carreira no Real Madrid

Palavra de centroavante

O francês Karim Benzema revelou, nesta quinta-feira, durante entrevista à rádio RMC, que "sonha terminar a carreira no Real Madrid".

– Francamente, além do Real Madrid, não existem outros clubes que me encham os olhos, mesmo depois de oito temporadas. Lá é onde sou mais feliz. Para mim, o Real é há anos o melhor clube do mundo – revelou Benzema.

O atacante foi revelado no Lyon e chegou ao clube merengue em 2009. Na Espanha, venceu duas Ligas dos Campeões, entre outras conquistas.

*AFP