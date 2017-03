Bethe critica Amanda Nunes e duvida de retorno de Ronda ao UFC

Lutas

Escalada para enfrentar Marion Reneau no card principal do UFC Fight Night, que acontece neste sábado, em Fortaleza, Bethe Correia quer emplacar a segunda vitória consecutiva para subir nos rankings. Apesar de ser a número nove da lista atualmente, ela mostra estar de olho na campeã Amanda Nunes e avalia as últimas ações da dona do cinturão, que falou sobre fazer superlutas em entrevistas recentes.



Leia mais:

Belfort ignora carinho de brasileiros com Gastelum: "Não preciso disso"



- Cada um procura o que quer. Acho que a Amanda está perdendo o foco, está atrás de superlutas, mídia, dinheiro e não está em busca de focar em defender o seu cinturão. Ela faz a carreira dela, e eu faço a minha. O meu foco é diferente, quero ser campeã mundial - declarou, em conversa com o LANCE! durante encontro com a imprensa antes do evento.

Se por um lado Bethe olha para frente, por outro ela recorda o passado e comenta o futuro de Ronda Rousey, com quem protagonizou rivalidade em 2015, quando disputou o cinturão peso-galo feminino do UFC.

- Acabaram com a Ronda, fizeram ela acreditar que era invencível, o foco nela fez ela ficar muito frágil emocionalmente. Se tivesse alguém mais realista para acordá-la... Ela realmente achava que nunca ia perder e que era uma heroína. E isso a abalou. É difícil, as pessoas não sabem o que é o UFC, ela tem um nome forte, então é tudo três vezes pior. Tenho vontade de enfrentá-la de novo. Toda derrota é ruim, quando se é competidor, não se gosta de perder. Mas não acredito que ela volte a lutar, acho que ela vai seguir outro caminho que não o esporte. Se ela decidir voltar, nossa... Ela seria a primeira da minha lista - explicou a brasileira.