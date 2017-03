Bolívia apela para reaver pontos retirados pela Fifa

Tentativa





Foto: Conmebol / Divulgação

A Federação Boliviana de Futebol, punida pela Fifa com duas derrotas por escalação indevida nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, apelou nesta quinta-feira ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).



A Fifa confirmou em início de fevereiro a punição: a retirada dos pontos que a Bolívia somou após vencer por 2 a 0 o Peru e empatar em 0 a 0 com o Chile, devido à escalação irregular em ambas as partidas do zagueiro Nelson Cabrera, nascido no Paraguai.

– Com a apelação ao TAS,a federação boliviana busca mudar a decisão da Comissão de Disciplina da Fifa e de seu Comitê de Apelação para recuperar os pontos destas partidas – explicou o TAS em comunicado.

Ex-jogador da seleção paraguaia – convocado pela primeira vez em 2007–, Cabrera, 33 anos, se naturalizou boliviano em fevereiro de 2016, mas, segundo o regulamento, um atleta não pode trocar de seleção sem ter vivido por pelo menos cinco ano no novo país, uma exigência que o zagueiro não cumpriu.

Cabrera cumprirá esses cinco anos na Bolívia em 2018, data a partir da qual poderá ser convocado para defender a seleção do país.

A denúncia partiu da Federação Chilena de Futebol, em outubro do ano passado, e a Fifa lhe deu razão.

Com os quatro pontos retirados, a Bolívia soma atualmente sete pontos e ocupa o penúltimo lugar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.