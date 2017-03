Borussia Dortmund aplica 4 a 0 no Benfica e passa às quartas da Liga dos Campeões

Futebol internacional

O Borussia Dortmund não teve dificuldades e venceu o Benfica por 4 a 0 no Signal Iduna Park, garantindo sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. O sorteio para os confrontos da próxima fase acontece no próximo dia 17.



Após perderem o primeiro jogo em Portugal por 1 a 0, os aurinegros abriram o placar cedo e tiveram ótima exibição no segundo tempo para garantir a vaga e a festa da Muralha Amarela. O gabonês Aubameyang, que perdeu um pênalti no Estádio da Luz, marcou três gols e Pulisic fechou a contagem.



O primeiro tempo de partida não teve muitas chances perigosas. Os portugueses começaram com muita dificuldade de sair jogando, deixando apenas Mitroglou na frente. Os visitantes apostavam em um futebol cadenciado e com muita calma, tentando fazer seu primeiro gol na bola parada.



Quem se deu bem logo aos quatro minutos foi o Dortmund. Dembelé cobrou escanteio da direita, Perisic desviou na área e Aubameyang colocou para o fundo da rede. Vale lembrar que o gabonês perdeu muitas chances no jogo de ida, além de um pênalti defendido por Ederson.



No segundo tempo, o Benfica começou tentando propor mais o jogo e criou mais chances, equilibrando o jogo. Do outro lado, o Dortmund perdeu algumas chances, parando no goleiro Ederson e na falta de pontaria de Aubameyang. Isso mudou aos 13 minutos. Piszczek deu ótimo passe para Pulisic, que completou e colocou os donos da casa mais confortáveis.



Não atoa, pouco depois, aos 15, em um apagão da defesa do time de Portugal, Weigl fez lançamento preciso para Schmelzer na esquerda. O lateral deu de primeira para o meio da área e Aubameyang marcou o terceiro do Borussia, praticamente selando a classificação.



Aos 39 minutos, o gabonês fechou a contagem. Luisão rifou a bola de qualquer maneira, o Dortmund organizou seu ataque e Durm cruzou rasteiro da direita, encontrando Auba sozinho, para marcar o quarto de sua equipe.



