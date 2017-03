Brasil empata com o Paraguai e avança de fase no Sul-Americano Sub-17

1 a 1

Em partida válida pela quarta rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-17, a seleção brasileira empatou com o Paraguai em 1 a 1, nesta quinta-feira, e garantiu classificação antecipada para o hexagonal final. Vinicius Júnior marcou um golaço para o Brasil, enquanto Martín Sánchez marcou para os paraguaios na cidade de Talca, no Chile. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Argentina, enquanto o Paraguai encara a Venezuela.

A primeira chegada da partida foi da seleção, após desvio de Lincoln em que a bola passou perto. Após cruzamento, Lucas derrubou Sánchez na área, e o juiz marcou pênalti para o Paraguai. Na cobrança, o próprio Sánchez cobrou bem e abriu o placar. Melhor na partida, a equipe paraguaia quase ampliou após cabeçada do atacante, pela linha de fundo. Depois, Zárate recebeu e bateu com muito perigo ao gol de Gabriel.

Quando não vivia um bom momento em campo, o Brasil achou o empate: Vinicius Júnior brigou contra cinco adversários, ganhou a bola e, quando ninguém esperava, bateu colocado, no ângulo, para fazer 1 a 1. Depois do gol, a seleção brasileira melhorou e quase ampliou no último lance do primeiro tempo, após cabeçada de Paulinho que explodiu na trave.

A segunda etapa começou equilibrada, com Lincoln tendo uma boa oportunidade, mas travado pela defesa paraguaia. Na sequência, Bogado arriscou de longe e Gabriel fez uma boa defesa. Com o Brasil em busca da virada, Vitinho entrou e, em seu primeiro lance, chutou com perigo para fora. Comandando a equipe, Vinicius Júnior buscou encontrar seus companheiros de ataque, mas não obteve sucesso. Mexendo nas equipes, os treinadores tentaram a vitória, mas a partida não teve mais nenhum lance de perigo.

